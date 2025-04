Mistermovie.it - Mister Movie | Predator: Badlands – Colpo di Scena! Alleanza Umani-Predator?

Preparati a un'inversione di rotta epica! Comicbook ha rivelato undiche sta facendo impazzire i fan di: in, un umano si alleerà con un! Thia e il: Una Coppia Inaspettata?L'attrice Elle Fanning, star del film, ha svelato che il suo personaggio, Thia, non sarà la preda, ma la partner del. Incredibile, vero? Questo significa che vedremo ilsotto una luce completamente nuova. Preparati a uncome non l'hai mai visto prima! Protagonista Inaspettato: Il'Buono'?Il regista Dan Trachtenberg, già acclamato per Prey, vuole sovvertire le regole. Come riporta il magazine Comicbook, l'obiettivo è quello di spingere i confini del franchise, rendendo ilil protagonista! Trachtenberg si chiede: "E se ilfosse un bravo ragazzo?".