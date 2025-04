Romadailynews.it - Cina: 11 aziende USA aggiunte a lista entita’ inaffidabili

Laha aggiunto 11statunitensi, tra cui Skydio e BRINC Drones, alla suadelle, come annunciato ieri dal ministero del Commercio del Paese. Queste, ignorando la ferma opposizione della, hanno intrapreso una cosiddetta cooperazione in ambito tecnologico-militare con Taiwan, compromettendo gravemente la sovranita’ nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della, ha detto un portavoce del ministero tramite un comunicato. Laritiene queste 11responsabili delle loro attivita’ illecite, in conformita’ con le leggi e i regolamenti pertinenti, secondo il comunicato. Il portavoce ha affermato che lagestisce sempre con prudenza le questioni relative alladellee prende di mira solo un numero molto limitato distraniere che minano la sicurezza nazionale del Paese.