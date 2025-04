Dayitalianews.com - Prestigioso incarico per Andrea Cellacchi che è stato nominato docente di fagotto al Conservatorio della Svizzera Italiana. Il musicista originario di Latina ha sbaragliato la concorrenza

La Scuola Universitaria di Musica delha ufficializzato la nomina didia partire dal prossimo anno accademico. La selezione è avvenuta al termine di un concorso altamente competitivo, le cui audizioni si sono svolte a Lugano il 13 e 14 marzo 2025.Una carriera internazionale costruita sul talento e sulla costanzaClasse 1997,diha conquila scena internazionale aggiudicandosi alcuni tra i più prestigiosi concorsi per, tra cui il 2° Premio (con 1° non assegnato) al Concorso ARD di Monaco, il 1° Premio al The Muri Competition, all’IDRS Fox-Gillet International Competition, all’Aeolus Competition di Düsseldorf, al Concorso Internazionale “G. Rossini” di Pesaro, all’AudiMozart Competition e il Premio Abbado.