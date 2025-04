Mondiali di Curling 2025, l’Italia Maschile si ferma al Round Robin.

Leggi su Ilfaroonline.it

A Moose Jaw, città edificata nella provincia del Saskatchewan (Canada centro-occidentale), è in corso di svolgimento l’edizionedeimaschili di. All’appuntamento ha partecipato anche, rappresentata dalla squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), seguita in loco dall’allenatore Pat Fry e alla quale era aggregato Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva.Il cammino degli azzurri – sempre issatisi almeno alla semifinale dal 2022 al 2024 – quest’anno si è viceversa concluso anticipatamente, poiché la compagine tricolore non ha guadagnato la qualificazione ai play-off. Nel girone, sono state ottenute cinque vittorie (9-2 sulla Corea, 7-5 sulla Cechia, 8-2 sull’Austria, 9-3 sulla Germania e 10-8 sulla Svezia), a fronte però di sette sconfitte (6-7 dagli Usa, 4-9 dalla Cina, 8-9 dalla Norvegia, 7-9 dalla Scozia, 2-4 dal Canada, 3-8 dalla Svizzera, 7-9 dal Giappone).