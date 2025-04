Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Theodore McCarrick, il cardinale cacciato per abusi sessuali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era stato espulso dal collegio dei cardinali e dimesso dallo stato clericale per una lunga scia di denunce di natura sessuale a danno di bambini, adolescenti, seminaristi e giovani preti: ègiovedì 3 aprile, all’età di 94 anni,Edgar, ex arcivescovo cattolico di Washington. La notizia è stata confermata dalarcivescovo della capitale Usa Robert McElroy.era nato a New York il 7 luglio 1930 e ad appena 28 anni veniva ordinato prete. Da quel momento riuscì a scalare la piramide gerarchica del sistema ecclesiastico statunitense: nel 1986 divenne arcivescovo di Newark e dal 2000 di Washington. Detentore della fiducia bipartisan dei presidenti Georg Bush e Bill Clinton, era tenuto in gran riguardo nel Vaticano di Giovanni Paolo II. Uomo carismatico, dalle tendenze liberal, riuscì in molte attività diplomatiche tra Polonia, Cina e America Latina, nascondendo però una grave colpa, quella degliche vennero a galla nel 2018, quando un’inchiesta dell’arcidiocesi di New York mise in luce le prime denunce.