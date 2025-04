Pagliaccio! | caos da Panicucci e Poletti

Nella puntata di venerdì 4 aprile di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno affrontato il tema dei cani aggressivi, in seguito all'aggressione di un bambino di 2 anni da parte di un pitbull. Fortunatamente, il bambino è ora fuori pericolo, ma l'episodio ha suscitato preoccupazione. Dopo un servizio sulla tragedia che era accaduta, i conduttori si sono collegati con un ospite che è apparso in video abbracciato a un pitbull. Roberto Poletti ha espresso disappunto per l'immagine trasmessa: "Mamma mia. Non diamo questi messaggi. Iniziamo subito così? Uno accende il televisore e trova un signore che si sta facendo leccare da un cane. Qua stiamo parlando dei cani aggressivi! Questo è uno spettacolo, è una vera e propria emergenza, è un problema!". L'ospite da par suo ha replicato sostenendo che il cane non fosse pericoloso.

