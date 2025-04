Movieplayer.it - Lilo & Stitch: nel nuovo teaser per il live action, Stitch "divora" tutta la concorrenza sci-fi Disney

Leggi su Movieplayer.it

ha pubblicato unposter e una clip per, puntando i riflettori sull' Esperimento 626 mentre dà un morso a tutti i franchise che competono con lui nell'universo. Al CinemaCon di Las Vegas,è tornato e non ha intenzione di passare inosservato. L'iconico esperimento 626, nato nel 2002 con, irrompe in scena con unposter, dove lo vediamo letteralmente "re" i colossi sci-fi della scuderia: Marvel, Star Wars, Pixar e perfino 20th Century Studios., una promozione "mordace" Un'immagine irriverente, che anticipa lo spirito del film in uscita il 23 maggio. In parallelo,ha rilasciato una clip ufficiale che anticipa parte della carica caotica cheporterà anche sul grande schermo. A quanto pare, il materiale mostrato alla convention .