Anteprima24.it - Montefalcione, bufera alla Teoreo: licenziata sindacalista USB

Tempo di lettura: 2 minutiSale il clima di tensione tra i lavoratori dell’Istituto di Riabilitazione “Le Ville” della Società, sita in località Polcari ain provincia di Avellino. L’azienda ha notificato contestazioni disciplinari a sei lavoratori iscritti al sindacato USB notificando,Rappresentante Sindacale Aziendale/USB, la sospensione dal lavoro e dretribuzione per dieci giorni, per poi procedere finanche al suo licenziamento. Nonostante le reiterate richieste di incontro avanzate dall’USB tese ad affrontare, in maniera proficua e costruttiva, problematiche che riguardavano i lavoratori, peraltro tutte disattese, la Societàha recentemente emesso un ordine di servizio imponendo a tutto il personale, senza distinzione alcuna delle figure professionali impiegate nei vari reparti dell’Istituto “Le Ville”, di espletare attività extra anche ai lavoratori con qualifica professionale rivestita di OSA – Operatori Socio Assistenziali.