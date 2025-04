Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro titolare contro il Parma? Le ultime in vista del match

di Redazione, ilil? Leindeli ducaliCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla possibilità titolarità diMartinez in? «Ildall’inizio, per “matare” il. L’allenamento di ieri ha sciolto i dubbi: le prove hanno sempre visto in avanti il tandem-Thuram. Insomma, è troppo importante vinceregli emiliani questo pomeriggio. Al Bayern si potrà pensare da domani. E sarà più semplice farlo con tre punti in più in classifica e sei (temporaneamente) di distacco sul Napoli. Chiaro che, con ogni probabilità, l’argentino non resterà in campo per tutti i 90’, ma la convinzione è che, con il suo apporto, la sfida possa essere indirizzata per tempo»QUOTE– A tre giorni dall’attesissimo impegno europeo con il Bayern Monaco, l’di Inzaghi fa visita alin un’intricata trasferta da cui i nerazzurri vogliono uscire vincitori per mantenere il primato in classifica.