Internews24.com - Lotta Scudetto, Vieri: «L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica, ma il verdetto può cambiare all’ultimo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «ha unin, ma ilpuòsino all’ultimo.» Le parole di BoboIntervistato da Tuttosport, l’ex attaccante del, Christian, ha parlato cosi del duello:PAROLE- «ha uninoltre a vantare la rosa migliore, con due giocatori per ogni ruolo. Un particolare non indifferente. Il Napoli però ha Conte, che è devastante. Ha preso una squadra che l’anno scorso ha fatto malissimo e in tre mesi di lavoro l’ha riportata nella parte più alta della, addirittura are per conquistare il tricolore. Si vede che ci sta tanto con i giocatori. Lonon è ancora assegnato, il calcio lo ha fatto vedere anche negli ultimi anni, puòilsino all’ultimo».