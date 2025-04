361magazine.com - Antonino Spinalbese sarà a “The Couple”: le inedite dichiarazioni

Leggi su 361magazine.com

da lunedì torna in TV per una nuova avventura: le primedel concorrentedopo la parentesi vissuta al Grande Fratello VIP nella scorsa edizione sta per tornare in televisione. Il noto hairstylistil concorrente dell’inedito reality show condotto da Ilary Blasi che prenderà il via da lunedì 7 aprile. Il reality showun vero e proprio gioco innovativo che vedrà però questa volta la partecipazione di coppie.invece ha deciso di entrare a far parte del cast da solo. Con chiaffiancato?Leggi anche Grande Fratello, scintille d’amore tra ex gieffino e la sorella di HelenaLe primedel concorrenteè stato ospite a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino dove si è esposto proprio su “The” il nuovo reality show condotto dalla Blasi.