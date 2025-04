Anne Tierney morta per aver mangiato panino agli anacardi a Roma indagato il titolare del locale

Anne Tierney morta per aver mangiato panino agli anacardi a Roma, indagato il titolare del locale. Avarie Anne Tierney, chi era la 21enne morta dopo aver mangiato un panino. Pigneto, indagato il titolare del locale dove Anne Tierney ha comprato il panino agli anacardi che l'ha uccisa per l'allergia. Il ristorante della ragazza morta dopo aver mangiato un panino: «Non ci ha detto che era allergica. Avarie Anne Tierney, 21enne americana morta a Roma dopo aver mangiato un panino: incomprensione (linguistica). Anne Avarie Tierney, chi era la studentessa americana morta dopo aver mangiato un panino al Pigneto. Ne parlano su altre fonti

