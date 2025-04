Tuffi Coppa del Mondo | podio Italia a Guadalajara azzurri secondi dietro alla Cina nella gara a squadre

Leggi su Sportface.it

Ottimo inizio per i coloritappa dideldidi. L’ha infatti centrato ilprova a, chiudendo al secondo posto alle spalle della solita inarrivabile. Il quartetto tricolore formato da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini ha messo in acqua una prestazione molto solida, segnalandosi come l’unica nazionale ad andare oltre ai 400 punti (oltre ovviamente ai cinesi vincitori con 489.10 punti). Glihanno concluso la lorocon 416.45, precedendo di oltre venti lunghezze la Germania terza, che completa ilcon 396.20; a seguire Messico, Australia e Stati Uniti.Inizio in sordina per l’nel trampolino 3 metri con il triplo e mezzo avanti carpiato di Pellacani (60.45, punteggio più basso tra gliin tutta la), poi arriva il buon triplo e mezzo rovesciato di Santoro (73.