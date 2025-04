Juventusnews24.com - Perin, messaggio enigmatico sui social: «Ciascuno è artefice della propria sorte». Con chi ce l’ha il portiere della Juventus? – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24lancia unpiuttostosu Instagram: chi è al centro dell’attacco delbianconero?Quasi in maniera coincidente all’intervista che Thiago Motta ha rilasciato al CorriereSera, sul profilo Instagram di Mattiacampeggia unabbastanza. IlJuve ha voluto pubblicare una storia che recita una frase in latino con annessa traduzione in italiano. Di seguito, proponiamo il contenuto di questa storia pubblicata dal numero 1 bianconero, che sta già facendo discutere.– «» Leggi sunews24.com