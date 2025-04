Biancolino | Gara tosta col Catania ma siamo pronti a tutto

Catania resta un avversario ostico, costruito per vincere. Sarà la loro ultima Gara in casa, vorranno chiudere bene davanti al loro pubblico”. La parola d’ordine è concentrazione. Sta a noi proseguire su questa striscia di risultati positivi. Abbiamo lavorato con tranquillità e concentrazione, focalizzati su ciò che dobbiamo fare”. Parla così Raffaele Biancolino alla vigila della sfida in esterna contro gli etnei.Parlando delle scelte tecniche, il mister conferma che tutto dipende da ciò che ha visto in settimana: “Mi baso su quello che ho visto, sia analizzando il Catania, sia valutando il lavoro dei miei ragazzi – E aggiunge – Proprio come contro il Benevento, giochiamo dopo il Cerignola: dobbiamo restare concentrati e pensare solo a noi stessi. Non possiamo farci distrarre da ciò che accade altrove». Anteprima24.it - Biancolino: “Gara tosta col Catania, ma siamo pronti a tutto” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Ilresta un avversario ostico, costruito per vincere. Sarà la loro ultimain casa, vorranno chiudere bene davanti al loro pubblico”. La parola d’ordine è concentrazione. Sta a noi proseguire su questa striscia di risultati positivi. Abbiamo lavorato con tranquillità e concentrazione, focalizzati su ciò che dobbiamo fare”. Parla così Raffaelealla vigila della sfida in esterna contro gli etnei.Parlando delle scelte tecniche, il mister conferma chedipende da ciò che ha visto in settimana: “Mi baso su quello che ho visto, sia analizzando il, sia valutando il lavoro dei miei ragazzi – E aggiunge – Proprio come contro il Benevento, giochiamo dopo il Cerignola: dobbiamo restare concentrati e pensare solo a noi stessi. Non posfarci distrarre da ciò che accade altrove».

Biancolino: "Gara tosta col Catania, ma siamo pronti a tutto". VIDEO Avellino, Biancolino: 'Con il Taranto gara tosta per capire se stiamo migliorando. Può sembrare facile ma non lo è'. Avellino-Taranto, Biancolino: "Sembra gara facile, ma servirà attenzione. D'Ausilio, Palmiero e Frascatore? Ecco come stanno". Il Messina nella tana dei Lupi d’Avellino. Avellino-Casertana, Biancolino: "Sarà partita tosta, ma i miei ragazzi stanno crescendo. Sulle scelte e sul cambio modulo…". Avellino, Biancolino: "A Catania la prima di quattro finali. Siamo pronti". Ne parlano su altre fonti

Derby Avellino – Benevento, Biancolino carica i Lupi: “Mi aspetto una partita vera e tosta” - La carica di mister Raffaele Biancolino nella conferenza stampa di presentazione ... Mi aspetto una partita vera e tosta contro una squadra che viene da tanti pareggi ma che sta creando tanto, una ... (corriereirpinia.it)

Evacuo: "Complimenti a Biancolino e alla società. Vincere col Potenza per cominciare bene" - Non sarà semplice, ma l’Avellino può farlo”. Su Biancolino: “A volte cerchiamo altrove quello che abbiamo in casa. Raffaele ha colto l’occasione della società e lo sta facendo benissimo ... (msn.com)

Biancolino: “Complimenti al Messina. Non ho mai capito cos’è successo nel 2008” - Quarta vittoria consecutiva, la settima nelle ultime otto gare, per l’Avellino, che sbanca di misura il “Franco Scoglio” e alimenta i suoi sogni di promozione. Il tecnico irpino Raffaele Biancolino ha ... (messinasportiva.it)