Nuovo DS Milan Furlani riapre i casting! Ecco quali sono i quattro nomi e chi è in pole La situazione

Nuovo DS Milan, Furlani riapre i casting dopo lo stop alla trattativa con Paratici! Ecco quali sono i quattro nomi e chi è in pole. La situazione Come riporta la Gazzetta dello Sport dopo che è saltata la trattativa con Fabio Paratici, ex Juve, il Milan ha di fatto riaperto i casting per il ruolo.

