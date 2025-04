.com - L’Edicola Carpano trasforma Brera durante la Design Week

Leggi su .com

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: la. Dal 7 al 13 aprile 2025, la città si trasformerà in un palcoscenico globale dedicato ale alla creatività. In questo contesto di fermento culturale,, storico marchio italiano parte di Fratelli Branca Distillerie, ha deciso di lasciare il proprio segno con un’iniziativa tanto elegante quanto originale:.Situata in Piazza Carlo Mirabello, nel raffinato quartiere di, l’installazione reinterpreta il concetto di edicola tradizionalendola in un tempio del gusto e della tradizione. Non più un semplice punto vendita di giornali, ma uno spazio dove la storia si fonde con l’innovazione, dove il passato dialoga con il presente.La storia in un bicchiereChi passeggia per le vie dilanon potrà fare a meno di notare questa particolare struttura.