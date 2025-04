Lanazione.it - Risse e furti nei supermercati. Sciopero di due ore all’Esselunga di Firenze

, 5 aprile 2025 –tra gli scaffali efuori dal supermercato. Quello della sicurezza nei pressi e all’interno dei punti vendita è un tema caldo, a maggior ragione dopo gli ultimi episodi che hanno visto alcunidella città diventare teatri di parapiglia e violenze. A inizio marzo, ad esempio, la tensione scoppiata fuori ddi via di Novoli con un gruppo di persone che sono arrivate alle mani, nello sbigottimento generale. A febbraio, invece, un tentativo di furto è finito a botte tra un avventore e una guardia giurata. Episodi che hanno spinto i residenti, esasperati, a manifestare per chiedere maggiori controlli e sicurezza. Il presidio organizzato in via Canova l’11 marzo scorso è stato molto partecipato, con centinaia di persone all’interno del supermercato ad esprimere la propria indignazione.