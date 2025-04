Cina è guerra ai dazi di Trump | dopo le ritorsioni pensa a un’alleanza con i Paesi Ue e asiatici per colpire Washington

Cina. All’indomani dei dazi di Donald Trump, Pechino ha annunciato una raffica di ritorsioni: tariffe speculari del 34% su tutte le importazioni dagli Usa, divieto all’export su sette terre rare e sospensione dell’import di alcuni prodotti agricoli e avicoli. Non solo. Ha anche inserito 11 aziende statunitensi nella “lista delle entità inaffidabili“, interdette a fare affari con la Cina, mentre ad altre 16 sarà proibito acquistare beni a duplice uso. Indagini antitrust e anti-dumping preludono all’imposizione di ulteriori provvedimenti nei settori chimico e delle scansioni medicali. Il tutto nell’attesa che l’Organizzazione mondiale del commercio – a cui Pechino si è appellata – valuti la manovra tariffaria del presidente americano. Ilfattoquotidiano.it - Cina, è guerra ai dazi di Trump: dopo le ritorsioni pensa a un’alleanza con i Paesi Ue e asiatici per colpire Washington Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Adotteremo contromisure per salvaguardare i nostri diritti e interessi”. Lo aveva detto e lo ha fatto, la. All’indomani deidi Donald, Pechino ha annunciato una raffica di: tariffe speculari del 34% su tutte le importazioni dagli Usa, divieto all’export su sette terre rare e sospensione dell’import di alcuni prodotti agricoli e avicoli. Non solo. Ha anche inserito 11 aziende statunitensi nella “lista delle entità inaffidabili“, interdette a fare affari con la, mentre ad altre 16 sarà proibito acquistare beni a duplice uso. Indagini antitrust e anti-dumping preludono all’imposizione di ulteriori provvedimenti nei settori chimico e delle scansioni medicali. Il tutto nell’attesa che l’Organizzazione mondiale del commercio – a cui Pechino si è appellata – valuti la manovra tariffaria del presidente americano.

