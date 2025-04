Dayitalianews.com - Potenza, investe il sindaco con l’auto perché non gli assume il figlio, arrestato

Per un, spesso, si è pronti a qualsiasi cosa. Ancora di più se si tratta di garantirgli un posto di lavoro, soprattutto in un periodo segnato da una profonda crisi economica. Dev’essere stato questo il pensiero che ha spinto un uomo di 81 anni a compiere un gesto estremo a Balvano (provincia di): si è messo alla guida della sua auto e ha investito volontariamente ilEnzo Di Carlo. L’anziano è statocon l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri della stazione locale e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, sotto la direzione della Procura.Dinamica dell’incidenteIl fatto è accaduto nella mattinata di domenica 23 marzo, mentre ilstava attraversando la strada appena uscito dal suo studio medico. Le telecamere di sorveglianza del centro cittadino hanno immortalato i momenti dell’investimento, mostrando l’81enne alla guida della sua auto che, con una sterzata improvvisa in direzione del primo cittadino, lo ha travolto.