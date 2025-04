Ilfoglio.it - È il momento delle aggregazioni di filiera. Che dice Unicredit

Leggi su Ilfoglio.it

Che cosa faceva François-Henri Pinault dal ministro Adolfo Urso a fine febbraio? L’amministratore delegato del colosso francese Kering, in cui le attività del marchio italiano Gucci pesa per più de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti