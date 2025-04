Beautiful Anticipazioni Americane | Liam si licenzia dalla Spencer Publications e chiude per sempre con Bill!

Liam è tornato nelle trame Americane di Beautiful e il suo rientro è stato con il botto. Nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, il ragazzo ha chiuso i ponti con Bill, dopo aver saputo che suo padre ha fatto scagionare Luna e non intende fare ammenda per questo grosso errore. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Liam si licenzia dalla Spencer Publications e chiude per sempre con Bill! Leggi su Comingsoon.it è tornato nelle tramedie il suo rientro è stato con il botto. Nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, il ragazzo ha chiuso i ponti con, dopo aver saputo che suo padre ha fatto scagionare Luna e non intende fare ammenda per questo grosso errore.

