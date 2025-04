Oasport.it - Fissati i tempi di recupero di Federica Brignone. Il medico FISI: “Lei farà storia a sé”

A “La Gazzetta dello Sport” ha parlato il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica, facendo il punto riguardo alla situazione di, dopo l’infortunio occorsole nel gigante femminile dei Campionati Italiani ed il successivo intervento chirurgico.Non è facile fare previsioni dopo un infortunio tanto grave, anche se alcunestiche in questi casi sono abbastanza obbligate: “Se tutto andrà bene ci vorranno 6-7 mesi per rivederla sugli sci, mentre la placca del ginocchio di solito non si toglie mai prima di 9. Ma ogni caso è diverso ea sé“.Va ricordato che l’operazione a cui si è sottopostaè perfettamente riuscita: l’azzurra aveva subito la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, ma nel corso dell’intervento chirurgico è stata rilevata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che però verrà valutata nelle prossime settimane.