Oasport.it - Sara Curtis: “Più forte mentalmente. Silvia Di Pietro era il mio idolo, ricordo il gesto di Paltrinieri a Parigi”

È statal’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, speciale nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La nuotatrice piemontese si è racconta a 360° tra passato, presente e futuro, dentro e fuori la vasca. La classe 2006 ha dato il via al suo racconto proprio dagli inizi, ovvero dal suo esordio in questo mondo.“Ho iniziato a nuotare quando avevo 2 anni. I miei genitori hanno sempre pensato che lo sport fosse importante per la mia vita. Non avevano una particolare propensione per il nuoto, ma hanno scelto questa strada. A 6 anni ho iniziato a livello serio e fino ai 12 anni ho nuotato a Fossano, dopodiché ho iniziato la carriera vera e propria”. Per una atleta così giovane i punti di riferimento in nazionale sono diversi. “Di, per esempio, è da sempre una delle mie atlete preferite e posso dire che mi sono ispirata a lei.