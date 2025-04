Pellegrini e Koopmeiners tra delusioni e panchina | affari per l’estate?

delusioni Pellegrini e Koopmeiners.Storie e situazioni sicuramente diverse ma aspettative dei propri tifosi ugualmente disattese, ed è la Gazzetta dello Sport a dedicarci un focus. Il capitano dei giallorossi, pur avendo dimostrato qualità da vendere in questi anni, ha collezionato qualche sporadico picco in mezzo ad un mare di prestazioni mediocri, tanto da attirarsi le aspre critiche del popolo giallorosso. Sololaroma.it - Pellegrini e Koopmeiners, tra delusioni e panchina: affari per l’estate? Leggi su Sololaroma.it Forse per nessun altra come Roma e Juventus ottenere la qualificazione alla prossima Champions League risulta vitale, ancor prima da un punto di vista economico che sportivo. Gli investimenti sono stati tanti nella scorsa estate, e se si vuole farne degli altri servono prestigio ed entrare della massima competizione europea, con lo scontro diretto di domani sera che risulta dunque cruciale nella lotta al 4° posto. Tanti i temi del match, da Svilar e Di Gregorio re dei clean sheet alla sfida tra bomber Dovbyk-Vlahovic, fino alle grandi.Storie e situazioni sicuramente diverse ma aspettative dei propri tifosi ugualmente disattese, ed è la Gazzetta dello Sport a dedicarci un focus. Il capitano dei giallorossi, pur avendo dimostrato qualità da vendere in questi anni, ha collezionato qualche sporadico picco in mezzo ad un mare di prestazioni mediocri, tanto da attirarsi le aspre critiche del popolo giallorosso.

Pellegrini-Koopmeiners, delusioni a confronto: da flop a possibili affari di mercato. Pellegrini e Koopmeiners tra affari e delusioni. Capello: "Pioli sarebbe perfetto per la Roma. Svilar e Dybala avrebbero giocato nella mia Roma". Centrocampo, 7 casi e cosa fare: Koopmeiners, Orsolini, Pellegrini, Luiz, Colpani, Pasalic e Bernabé. Roma-Juventus: sfida e delusioni in un match cruciale per la Champions.

