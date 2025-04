Puglia la tragedia | schianto in auto morte madre e figlia incinta

tragedia orribile sulle strade pugliesi nella serata di venerdì, dove un gravissimo incidente ha spezzato la vita di due donne, madre e figlia, lungo la provinciale che collega Andria a Bisceglie, nel tratto che attraversa il territorio di Trani. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 62 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, che era incinta al settimo mese. Coinvolti nello schianto anche altri due passeggeri, tutti trasportati in ospedale in condizioni critiche. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, le due donne viaggiavano su una delle due vetture – una Mazda o una Lancia – che, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è scontrata con l'altro mezzo. L'impatto è stato devastante, tanto che l'auto è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, finendo ribaltata tra le campagne circostanti. Liberoquotidiano.it - Puglia, la tragedia: schianto in auto, morte madre e figlia incinta Leggi su Liberoquotidiano.it Unaorribile sulle strade pugliesi nella serata di venerdì, dove un gravissimo incidente ha spezzato la vita di due donne,, lungo la provinciale che collega Andria a Bisceglie, nel tratto che attraversa il territorio di Trani. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 62 anni, e suaMargherita Di Liddo, 32 anni, che eraal settimo mese. Coinvolti nelloanche altri due passeggeri, tutti trasportati in ospedale in condizioni critiche. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, le due donne viaggiavano su una delle due vetture – una Mazda o una Lancia – che, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è scontrata con l'altro mezzo. L'impatto è stato devastante, tanto che l'è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, finendo ribaltata tra le campagne circostanti.

