Il Napoli non si ferma | tris alla Fiorentina e vetta solitaria

Tentativo di fuga riuscito. Ilpur in emergenza, sa come nonre la sua corsa, firma la quarta vittoria consecutiva in campionato sul complicato campo del 'Franchi', piega lacon un 3-0 senza appello e si portainstaccando di tre punti l'Atalanta, che reduce dtrasferta di Riad per la Supercoppa recupererà il 14 gennaio il suo impegno con la Juventus. La squadra di Conte chiude così al meglio il girone di andata a apre il 2025 come meglio non poteva superando le difficoltà e le assenze di due punte come Kvaratskhelia e Politano e affidandosi al genio di Neres, autore di un gol capolavoro,forza d'urto di Lukaku esolidità dello scozzese McTominay, Serviva solo e soltanto vincere per dichiarare ancora una volta agli inseguitori, Inter compresa, quale sia l'unica e sola ambizione delche ha una voglia matta di scucire lo scudetto dal petto dei nerazzurri di Inzaghi e cancellare una delle sue annate più balorde dell'ultimo decennio.