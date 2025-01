Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni in volo verso Trump: la missione segreta, cosa c'è dietro

La premiersta raggiungendo il neopresidente eletto degli Stati Uniti Donaldnella sua residenza a Mar-a-Lago. Si tratta di una visita a sorpresa, unatenutafinora, la cui notizia è stata anticipata da LaPresse e poi confermata dal Corriere della Sera. L'aereo della presidente del Consiglio sarebbe decollato nella mattinata di sabato 4 gennaio poco dopo le 11 da Roma. Poi, dopo una scalo tecnico all'aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, avrebbe ripreso il viaggio che questa notte la porterà negli Stati Uniti. L'incontro tra i due leader potrebbe svolgersi intorno all'1:30 di notte, ora italiana. L'agenda dell'incontro, tuttavia, non è stata ancora rivelata.potrebbero affrontare diversi temi, dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente alla questione dei dazi.