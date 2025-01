Dilei.it - Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi genitori: la prima foto di famiglia con Gabriella

Il 2025 diinizia con una grande gioia. È appena nata, la secondogenita della coppia dopo Giulietta, ed entrambi non potrebbero essere più felici. La piccola era attesa proprio per le prime settimane del nuovo anno e non si è fatta aspettare troppo. E, tutti insieme, hanno già posato per ladiche la bambina possa abbracciare la sua sorella maggiore, che noi conosciamo solo di spalle e per i suoi bellissimi boccoli color miele molto simili a quelli di papà.mamma, laconL’annuncio della seconda gravidanza era stato dato come da tradizione per la, conosciuto nel suo ambiente (e fuori) come The Doctor, è comparso con camice e stetoscopio posato sul pancino della sua compagna, in dolce attesa della sua seconda bambina.