Ilnapolista.it - Fiorentina-Napoli 0-1, inizia il secondo tempo al Franchi (LIVE)

Ilritorna in campo per la diciannovesima giornata di Serie A e sfida i viola di Palladino. I toscani tralasciando una flessione nell’ultimo periodo, si sono confermati come una delle squadre sorpresa di questo campionato. Conte per questo incontro si affida a Neres per l’infortunato Politano e all’esperienza di Spinazzola sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Kvara, chiaramente in partita lo spartito cambierà date le caratteristiche del numero trentasette. In palio alci sono la vetta solitaria per gli azzurri mentre per i viola c’è un nuovo possibile aggancio alla zona Champions 46?ilFine primo47? Finisce il primoa Firenze42? Pochi minuti più recupero di un primomolto avvincente al38? Altro tentativo dalla distanza di Mandragora ma Meret risponde presente.