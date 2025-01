Nerdpool.it - Fear Street – In arrivo una nuova trilogia!

I fan della seriedi R.L. Stine hanno molto di cui essere entusiasti. Hollywood Reporter ha rivelato che sono in fase di sviluppo altri tre film di, ancora una volta in casa Netflix. Il quarto film della serie è previsto per quest’anno e sarà seguito da unadi film ambientati nella misteriosa e mortale Shadyside.L’ultima volta che gli è stato chiesto del futuro degli adattamenti dialla prima di Goosebumps The Vanishing, Stine si è mostrato piuttosto fiducioso, dicendo a THR: “Gli scrittori stanno lavorando”, ha condiviso Stine. “Quindi ho le dita incrociate”. Ora sappiamo che sono stati piuttosto impegnati con l’ultima espansione del franchise di Stine.è una serie originale per giovani adulti che punta a uno stile horror leggermente più vecchio rispetto all’altra amatissima serie di Stine, Goosebumps, e ha venduto oltre 80 milioni di copie nel corso di 51 libri.