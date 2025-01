Terzotemponapoli.com - Di Chiara: “Stare sullo stesso campo con Baggio e Maradona fu qualcosa di speciale”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Alberto Di, ex calciatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dizioni a La Gazzetta dello Sport ricordando la gara tra i Viola e il Napoli del 1989, in cui Robertosiglò un gol memorabile:prende palla e.“Penso che Robi andrà in porta. Aveva già fatto un’azione simile qualche anno prima contro il Milan di Sacchi a San Siro. – afferma Di- Lui sapeva prendere il tempo agli avversari caracollando verso l’area. E infatti realizzò un gol stupendo. Ho vissuto l’inizio della carriera di, la sua crescita costante a livello tecnico e di fiducia. La rete al San Paolo fu un altro punto esclamativo, soprattutto se consideriamo il contesto e gli avversari. A quei tempi fare una cosa del genere in Serie A era davvero difficile. Adesso è tutto più semplice”.