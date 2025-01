Romadailynews.it - Cina: rotta aerea cargo diretta collega lo Henan alla Danimarca

Zhengzhou, 04 gen – (AgenziaXinhua) – Una nuovainternazionale e’ stata ufficialmente inaugurata tra Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello, e Billund, in, segnando la primatrae la regione nordica. Un aereoB767 e’ arrivato all’Aeroporto internazionale Xinzheng di Zhengzhou da Billund ieri e, dopo aver caricato il carico, e’ tornato a Billund, segnando il lancio ufficiale della. Lae’ gestita da Maersk Airdella, principalmente per il trasporto di merci per il commercio elettronico transfrontaliero e prodotti elettronici, con sei voli settimanali programmati. L’apertura di questasegna l’ingresso ufficiale di Maersk Air nell’aeroporto di Zhengzhou, ampliando il corridoio aereo da Zhengzhou verso l’Europa finoregione nordica, secondo il ChinaAviation Group.