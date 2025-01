Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Dani Olmo, il Diavolo spera ancora: la situazione

Leggi su Pianetamilan.it

, ildi Sergio Conceicao potrebbe cambiare qualcosa in questo mese di gennaio, che potrebbe essere molto importante per il club. La squadra ha comunque bisogna di alcuni colpi per rinforzare una rosa che non sembra per nulla completa. Ecco le ultime su un possibile colpo in entrata. Il, come scrive 'Il Corriere della Sera', continua a monitorare il caos legato a. Il Barcellona avrebbe ricevuto il pagamento di 28 milioni di euro per la vendita dei posti vip dello stadio per i prossimi 20 anni. Ciò nonostante la federazione spagnola non intende concedere l’ok al tesseramento del trequartista e di Pau Victor, rimandando alla Liga ogni decisione in materia. L’agente diripete che la voglia del giocatore è quella di rimane blaugrana. Ma senza tesseramento rischia di non giocare fino a giugno perdendo la Nazionale.