Movieplayer.it - BAFTA 2025, Emilia Pérez e Conclave dominano le longlist: tra i titoli anche La chimera

Leggi su Movieplayer.it

I film di Jacques Audiard ed Edward Berger in cima alle candidature dei principali premi britannici. IFilm Award hanno pubblicato ledell'anno in venticinque categorie. In testa alle candidature troviamodi Jacques Audiard e il thriller in Vaticanodi Edward Berger. I due film sono tra iche hanno maggiormente conquistato il pubblico ei maggiori riconoscimenti per il cinema e la televisione in Gran Bretagna potrebbero certificare il loro successo. Il record diaiAwardha ottenuto 15 candidature tra cui quelle al miglior film, al miglior regista, alla miglior sceneggiatura adattata, miglior film in lingua non inglese. Selena Gomez e Zoe .