Aiello | Idee chiare sul mercato siamo in fase di scelte

Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo portando avanti un lavoro pianificato da un po’ di tempo, ora stanno uscendo le prime ufficialità. Partiamo da un gruppo importante, questa è la premessa”. Il direttore sportivo dell’Avellino, Mariofa il punto in conferenza stampa. “Chi ha giocato poco ha chiesto di uscire e stiamo valutando su un gruppo che con la nuova gestione tecnica è in vetta. Ci auguriamo di aggiungere qualità tecniche e mentali utili per la rosa. Patierno? Un calciatore fondamentale, non è in uscita. Gori ha giocato tanto e ha dato il suo contributo”.“Noi abbiamo dovuto fare una scelta. Avevamo circa 10 giocatori in scadenza. Una rosa di 26 giocatori e 5 in prestito, quindi abbiamo ragionato per l’immediato e per l’ottica futura. Abbiamo fatto delleadesso, di rinnovo, e altre verranno valutate a fine anno – continua– Se c’è qualcuno che, per motivi di scadenza, ci chiede di andare via, va via alle condizioni che decidiamo noi”.