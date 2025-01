Thesocialpost.it - “Tutto è possibile”. Gigi Buffon, nessuno se l’aspettava alla sua età: le parole che spiazzano tutti

A 47 anni da compiere, Gianluiginon smette di stupire. L’ex portiere, oggi impegnato come capo delegazione dell’Italia, ha lanciato un’idea che potrebbe infiammare gli appassionati: un suoritorno in campo per il Mondiale per Club 2025. Intervistato dal sito della Fifa,ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per Club, ma nella vita. non si sa mai., no? Non sarebbe una sorpresa“.Tono ironico, ma non troppo.Sebbene il tono fosse ironico, le suehanno acceso l’immaginazione. Con il nuovo formato del torneo che coinvolgerà 32 squadre in 11 stadi degli Stati Uniti,potrebbe essere un acquisto di lusso per una squadra in cerca di esperienza tra i pali. Non è un’ipotesi da scartare, considerando che il mercato aprirà appositamente prima della competizione, prevista dal 14 giugno al 13 luglio 2025.