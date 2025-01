Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nessuna segnalazione via Go sulla raccordo anulare Attenzione In ogni caso ai lavori segnalati tra le uscite di Casal del Marmo di Ottavia via Trionfale in direzione della Cassia sulla Salaria Ci sono rallentamenti e code nelle due direzioni all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe si tratta di lavori di potatura sulla tangenziale code tra la Salaria all’uscita Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico nel frattempo la polizia locale Ci Segnala la chiusura di Viale Trastevere 3 via Emilio Morosini Viale Glorioso in direzione della circonvallazione Gianicolense in corso una manifestazione sotto la sede del Ministero dell’Istruzione e del merito inevitabili le ripercussioni per ilricordiamo che fino al 16 gennaio in vigore l’estensione dell’orario delle ZTL del centro storico e Tridente Queste sono attive tranne alle ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi ultimi giorni per il servizio delle linee bus circolari gratuite le cosiddette free 2 e la linea elettrica 100 la prima parte da Termini la linea free 2 parte invece da Piazzale dei Partigiani ed entrambe consentono di raggiungere il Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 parte e arriva a Porta Pinciana transitando anche saper Largo Chigi le linee resteranno operative fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le ore 9 e le ore 21 In collaborazione con Luce Verde infomobilità