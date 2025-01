Inter-news.it - Thuram lavora a parte: le novità sull’infortunio dall’allenamento dell’Inter

L’Inter torna ad allenarsi a Riyad dopo la vittoria sull’Atalanta. Nel gruppo nerazzurro manca Marcus, vittima di un leggero infortunio. Ecco leche giungono dal campo.DI NUOVO IN CAMPO – Dopo aver conquistato la finale di Supercoppa Italiana, battendo 2-0 l’Atalanta, l’Inter si rimette a lavoro in vista di lunedì. Solo questa sera Simone Inzaghi potrà scoprire chi fra Juventus e Milan raggiungerà i suoi ragazzi per l’ultimo capitolo della competizione. Nell’attesa, però, il primo allenamento nerazzurro in preparazione del big match è andato già in scena. Dopo una mattinata di riposo e il pranzo, alle ore 14.00 italiane l’Inter si è recata sul campo per la consueta seduta di scarico all’indomani del match. All’appuntamento, però, non si è visto in gruppo Marcus, rischio forfait in finale di Supercoppa Italiana?LE– Il francese, sostituito precauzionalmente al termine del primo tempo per un problema fisico, non hato insieme al resto del gruppo di Inzaghi.