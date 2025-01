Bergamonews.it - Supercoppa amara per la Dea, l’Inter è la kryptonite del Gasp: testa al campionato

L’Atalanta perde la semifinale araba dicondimostratasi nel complesso superiore.erini parte con una formazione assolutamente inedita, rinunciando a Ederson, Cdk e Lookman. Chiaro ed evidente l’intento di preservare i tre giocatori, sperando di sfruttarli nella seconda parte della gara con i giocatori avversari più stanchi.La formazione meneghina ha pressato sin da subito, costruendo diverse occasioni da rete che un mostruoso Carnesecchi ha sempre prontamente respinto. I nostri non sono quasi mai riusciti a rendersi pericolosi, eccezion fatta per un colpo didi Scalvini (schierato al posto di Ederson ed autore di una prova non buona) che non si è reso conto di essere solo davanti a Sommer.Zaniolo non ha praticamente mai punto, mentre Brescianini non mi è affatto dispiaciuto.