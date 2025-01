Thesocialpost.it - Scomparsa Daniela Ruggi, il fratello: “Nei miei confronti accuse ingiuste, non ho mai aggredito mia sorella”

Leggi su Thesocialpost.it

“Ho sempre cercato di aiutare mia, che viveva in condizioni trascurate, ma ha sempre rifiutato il mio aiuto, così come quello degli altri. Quando ho visto che non rincasava, ho segnalato immediatamente la suaai Carabinieri di Montefiorino. Non accetto di essere descritto come una persona che non sono”.Leggi anche:, la madre: “Dicono che l’abbiamo abbandonata ma non è vero”Queste le parole di Albertodella 31ennelo scorso settembre, che si sfoga smentendo lemosse contro di lui nei mesi scorsi. Sul caso, la Procura di Modena ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di sequestro di persona. Attualmente, l’unico indagato è Domenico Lanza, 67 anni, che frequentavaprima dellae si trova in carcere per detenzione illegale di armi.