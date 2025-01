Calciomercato.it - Sassuolo, dalla Serie B alla Champions: affare low cost a gennaio | ESCLUSIVO

La squadra di Grosso, capolista tra i cadetti, dovrà fare i conti con l’assalto ai suoi gioielli nella sessione invernale di calciomercatoIlpunta a tornare subito inA dopo un solo anno di purgatorio. I neroverdi di Fabio Grosso sono in testa al campionato diB con ben 8 punti di vantaggio sullo Spezia terzo e vedono quindi la possibilità di ottenere la promozione diretta. In questo mese di, più che gli avversari sul campo, a far paura al club emiliano è il mercato aperto.Jeremy Toljan, terzino del(LaPresse) – Calciomercato.itCome rivelato dallo stesso amministratore delegato Giovanni Carnevali, infatti, sono arrivate diverse richieste per i giocatori neroverdi e non solo per il loro capitano Domenico Berardi. Tanti sono i gioielli che fanno gola ai club anche di alta fascia impegnati inLeague.