Quella calza appesa piena di sorprese per la felicità di tutti grandi e piccini

Alzi la mano chi, sentendo il vecchio adagio "l'epifania tutte le feste porta via", non ha provato un certo dispiacere all'idea di dover riporre decorazioni, spegnere le luci, smontare l’albero e, soprattutto, tornare a scuola o a lavoro; forse per questo, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, la Befana arriva a portare una consolatoriadi dolci e regali che addolciscono il ritorno alla normalità. Ma qual è la vera origine della "della Befana"? Per rispondere a questa curiosità bisogna risalire a un’antica usanza precristiana, propria delle popolazioni scandinave e celtiche, fortemente legata alla celebrazione del solstizio d’inverno. Queste genti usavano appendere delle decorazioni agli alberi per celebrare questo rito di passaggio e, secondo una teoria, anche la Befana sarebbe una figura simbolica (una sorta di saggia anziana) in grado di volare sopra i campi per mantenerne la fertilità.