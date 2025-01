Oasport.it - Qual è il ranking degli italiani prima degli Australian Open? La classifica ATP: tre teste di serie e nove top-10

Leggi su Oasport.it

IlATP utile per il sorteggio, in programma giovedì 9 gennaio (ore 04.30 italiane), sarà quello aggiornato a lunedì 6 gennaio, dunque al termine dei tornei che si stanno svolgendo nella settimana in corsa.è la situazioneazzurri nella graduatoria mondiale?Tresarannodi: Jannik Sinner è il numero 1 del mondo e si presenterà a Melbourne per difendere il successo ottenuto dodici mesi fa in terra oceanica (farà il suo esordio stagionale il 7 gennaio in un’esibizione contro Alexei Popyrin), Lorenzo Musetti occupa la sedicesima piazza (oggi ha perso ai quarti di Hong Kong contro Jaume Munar e potrebbe subire il sorpasso da parte di Hubert Hurkacz, se il polacco dovesse vincere le ultime due partite alla United Cup), Flavio Cobolli si trova in trentaduesima posizione (ha vinto due partite nella fase a gironi della United Cup, poi ha perso ai quarti contro Tomas Machac).