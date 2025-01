Donnaup.it - Prepara questo sacchetto deodora armadi per dire addio ad umidità e cattivi odori sui vestiti!

Se l’e inel guardaroba vi assillano,fa al caso vostro. Semplicissimo dare, naturale ed ecologico, risolve ogni vostro cruccio.L’olezzo poco piacevole che spesso ci travolge quando apriamo le ante o i cassetti è dovuto spesso alla condensa provocata dagli abiti non del tutto asciutti e riposti prima del tempo.Il vapore acqueo che si sedimenta tra le fibre comporta spesso anche la formazione di muffe, pericolose non solo per l’olfatto, ma anche per la salute.In commercio potete trovare numerosi prodotti in grado di assorbire l’e profumare i piccoli spazi. Considerate, però, che sono realizzati in plastica con sostanze non sempre benefiche per noi e per l’ambiente. Senza contare che costano parecchio e in tempo di crisi, risparmiare è d’obbligo.