Piero Pelù annuncia Il Ritorno del Diablo Tour 2025 le date e i biglietti

Ildel, ottonei club per festeggiare ben quattro anniversariIlsarà peril Giubileo del Rock! Quest’anno il rocker fiorentino festeggerà quattro importanti anniversari, un’occasione che non si poteva assolutamente non celebrare degnamente. Ed ecco quindi che il Deserti clubprevisto per la primavera si trasformerà nell’occasione perfetta per festeggiare i 40 anni di Desaparecido (1985), i 35 anni di El(1990), i 30 anni di Spirito (1995) e i 25 anni di Né buoni né cattivi (2000).Ildelnon poteva che essere questo il titolo scelto per festeggiare i quattro anniversari dal vivo, vedrà sul palco insieme ai suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba.