Ilnapolista.it - Meret e il Napoli allungano il rapporto di un anno (meglio di niente)

Leggi su Ilnapolista.it

sarà ancora per un altro(forse anche oltre) il portiere del. Le ultime prestazioni hconvinto sempre di più Conte e De Laurentiis, che in generale ha sempre sostenuto il suo investimento (più di 20 milioni nel 2019 ndr). Nonostante le tante critiche ricevute, il friulano continuerà a difendere i pali anche oltre il 2025 a meno di clamorosi eventi. Ne scrive Di Marzio sul suo omonimo portale questa mattina., prolungato il contratto al 2026 (Di Marzio)Di seguito quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato:“Il portiere prolungherà il propriocon il club azzurro per almeno un altroIle Alexancora insieme. Il portiere friulano, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2025, rinnoverà con il club azzurro. La dirigenza ha offerto al numero 1 di Conte un contratto da unpiù uno ulteriore con opzione in favore del