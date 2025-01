Anteprima24.it - Manfredi (Anci): “Terremo vivi messaggio e musica di Pino Daniele”

Tempo di lettura: 2 minuti“Un grande cantore della Napoli di oggi, capace di suscitare grandi emozioni, di portare all’attenzione di tutti i pregi e le sofferenze della nostra città: la sua poesia è ancora attuale”. Così Gaetano, sindaco di Napoli e presidente dell’, ricorda a dieci anni dalla scomparsa, al quale è dedicato un video pubblicato sul sitoper la rubrica ‘Accadde in Città’. “Ho incontrato il figlio pochi mesi fa – aggiunge– e abbiamo messo insieme un programma e un progetto importante in suo ricordo.è nei cuori di Napoli e nei cuori degli italiani, e noi faremo di tutto per ricordarlo e per conservare forte il suoe la sua”. Nel video anche le testimonianze di alcuni musicisti che hanno condiviso da vicino l’esperienza artistica del cantautore napoletano: “Quando a fine anni ’90 abbiamo rimesso insieme il supergruppo con, James, Tullio e altri, suonando a piazza Plebiscito, ci siamo messi nelle stesse posizioni di trent’anni prima e è stato molto emozionante”, ricorda Tony Esposito.