Oasport.it - LIVE Paolini-Muchova 2-1, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: prime fasi dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH DALLE 7.30)LADI ERRANI/VAVASSORI-/MACHAC (3° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)40-AD Palla break. Gran difesa con il rovescio in back della ceca.40-40 Meravigliosa stop volley di rovescio vincente di Jasmine.40-AD Palla break. Dritto lungolinea e volèe alta a segno per la semifinalista degli Australian Open 2021.40-40 Servizio e dritto a segno per.40-AD Palla break. Prima il dritto lungolinea, poi lo schiaffo al volo vincente della ceca.40-40 Di un soffio largo il dritto lungolinea di. Parità.30-40 Palla break. Ennesima risposta aggressiva e discesa a rete della tennista di Olumuc.30-30 Ancora errore in risposta da parte della ceca.