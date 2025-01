Iltempo.it - L'ambasciatore Sessa: "Deciderà Khamenei su Sala. È scritto nella loro Costituzione"

Leggi su Iltempo.it

L'Riccardo, presidente della SIOI, è statodi lungo corso in varie sedi tra cui Teheran. È stato anche Direttore Generale per i paesi del Mediterraneo e il Medio Oriente, e in precedenza, Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento al Gabinetto del Ministro degli Esteri e Consigliere Diplomatico del Ministro della Difesa., lei ci ha vissuto per tre anni. Che cos'è l'Iran, oggi? «L'Iran alla fin fine è sempre lo stesso: è un Paese dalla storia millenaria e dal presente turbolento. Oggi impegnato in una situazione di conflitti, di guerre e di alleanze che ci preoccupano fortemente e lo mettecondizione di poter svolgere un ruolo e anche di essere attenzionato dalla comunità internazionale e dai maggiori attori sul piano multilaterale».